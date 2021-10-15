Şeker-İş'ten gıdada 'yerli ve milli üretim' çağrısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şeker-İş'ten gıdada "yerli ve milli üretim" çağrısı

AA / Orhan Onur Gemici - Haberler | Güncel
Şeker-İş'ten gıdada

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Dünyada gıdanın silah olarak kullanılmasının önünü açmamak, Türk insanı olarak yerli ve milli üretim yapmamız gerek." dedi.

Türkiye Gıda ve Şeker Sanayi İşçileri (Şeker-İş) Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, "Dünyada gıdanın silah olarak kullanılmasının önünü açmamak, Türk insanı olarak yerli ve milli üretim yapmamız gerek." dedi.

Gök, 16 Ekim Dünya Gıda Günü dolayısıyla sendika genel merkezi önünde yaptığı basın açıklamasında, iklim değişikliğinin hızlı bir şekilde görüldüğü, insanlığın kuraklık ve sel afetleriyle karşı karşıya kaldığı bugünlerde gıdanın ne kadar önemli olduğunun insanların gündeminde olmaya başladığını belirtti.

İnsanların gıdanın sağlıklı olup olmadığına ulaşma hakkının kullanabilmesinin önemli olduğunu dile getiren Gök şunları söyledi:

"Gıdamızın yerli, milli ve ekolojik dengeyi koruyan bir şekilde üretilmesini istiyoruz. Eğer gıdaya ülke olarak yerli, milli ve sağlıklı bir şekilde ulaşamazsak dünyanın silah olarak kullandığı gıdada ülke insanı olarak ulaşımda zorlanacağımızı düşünüyoruz. Aynı zamanda dünyada 25 bine yakın insanın her gün açlıktan öldüğü ama bunun 15 katından fazla da israfın olduğu dünyada, gıdanın silah olarak kullanılmasının önünü açmamak, Türk insanı olarak yerli ve milli üretim yapmamız gerek. Dünya Gıda Günü'müzün hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Gök, basın açıklamasının ardından doğal ve sağlıklı ürünlerin tüketimine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla programı takip eden gazetecilere ve vatandaşlara pancar şekeri şerbetiyle pişirilerek hazırlanan doğal pancar tatlısı ikram etti.

AA / Orhan Onur Gemici - Son Dakika Haberleri
MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'dan Ümit Özdağ'ın iddialarına yanıt: Acilen doktorunuza başvurunuz

 Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi

Emine Erdoğan'ın Çubuk'a gideceğini öğrenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, salatalık turşusu istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Fuat Oktay Ali Babacan Temel Karamollaoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Okan Bayülgen Mustafa Keser
Spor Lewis Hamilton Cristiano Stefan Kuntz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Sultan Selim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şeker-İş'ten gıdada 'yerli ve milli üretim' çağrısı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.10.2021 12:55:24. #1.12#