Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Kocaeli'de yapılacak

KOCAELİ (AA) - Türkiye Kürek Federasyonunun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 16 Ekim'de Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek yarışlar, 16 Ekim Cumartesi günü saat 10.00'da Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde başlayacak.

Yarışlara, İzmit Sümerspor, Şişecam Çayırova, Bayramoğlu, Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi, İzmir, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul, Altınboynuz, Galata, Haliç ve Vira Kürek kulüplerinden 300'ün üzerinde sporcu ve antrenör katılacak.

Türkiye'de düzenlenen ilk dünya şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak organizasyon, 4 bin metrelik parkurda gerçekleştirilecek.

Katılımcıların deniz küreği dört çifte sınıfındaki teknelerle yarışacağı şampiyona, 19 yaş altı kadınlar ve erkekler, kadınlar, erkekler, master mix, master kadınlar ve erkekler olmak üzere 7 kategoride yapılacak.

Organizasyonda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

Türkiye Kürek Federasyonu bilgi sistemi üzerinden alınacak kayıtlar için başvuru tarihi 13 Ekim'de sona erecek.