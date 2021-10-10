Sekapark, Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sekapark, Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak

Habermetre - Haberler | Toplum
Sekapark, Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki su sporları ve sahiller üzerine yaptığı çalışmalarla mavi ile yeşili buluşturduğu Sekapark'ta Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları düzenleyecek.

KÖRFEZ, KOCAELİ (Habermetre) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli'deki su sporları ve sahiller üzerine yaptığı çalışmalarla mavi ile yeşili buluşturduğu Sekapark'ta Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları düzenleyecek. Takım ve kulüplerin yer alacağı etkinlik 16 Ekim'de gerçekleşecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi; spor kenti vizyonunda Kocaeli'nin su sporlarıyla anılan bir kent olması adına yapılan organizasyonlarla bu hedefe adım adım ulaşmaya devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu yolda yapılan tüm çalışmaları dikkatle takip ediyor. Başkan Büyükakın, tüm spor branşlarına verdiği desteğin yanında, Kocaeli'nin öncü ve model bir şehir haline gelmesi için ortak akılla hareket eden sürdürülebilir bir sistem kurulması yolunda çalışmaların yapılmasına önem veriyor.

SEKAPARK UÇURTMA TEPESİ SAHİLİNDE

Türkiye Kürek Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde gerçekleştirilecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılacak yarışlara Kocaeli'nden İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek Kulüplerinden 300'ün üzerinde sporcu ve antrenör katılacak. Kayıtlar Türkiye Kürek Federasyonu bilgi sistemi üzerinden alınırken, başvuru için son tarih 13 Ekim olarak belirlendi.

DÜNYA ŞAMPİYONASI STANDARTLARINDA YARIŞ

Türkiye'de düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, 4 bin metrelik parkurda gerçekleştirilecek. Katılımcıların Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler ve Master Mix olmak üzere toplam 7 kategorilerinde yapılacak.

FISA KURALLARI UYGULANACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alacak. Türkiye Kürek Federasyonu hakemleri tarafından yönetilecek müsabakalarda Uluslararası Kürek Federasyonu (FISA) Deniz Küreği Kuralları uygulanacak. Organizasyonda, kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupa verilecek.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan İdo Tatlıses Amelia Hamlin
Spor Ozan Tufan Mesut Özil Şenol Güneş Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Hasan Doğan Mimar Sinan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sekapark, Kürek Yarışları'na ev sahipliği yapacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.10.2021 16:35:40. #1.11#