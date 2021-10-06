Şehzadeler ve Yunusemre Muhtarlar Toplantısı Yapıldı

Vali Karadeniz, pandemi sebebiyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Muhtarlar Toplantısının ilkinde Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi.

Vali Yaşar Karadeniz, pandemi sebebiyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Muhtarlar Toplantısının ilkinde Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerinde görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür Sitesinde gerçekleştirilen toplantıya Vali Karadeniz'in yanı sıra Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunusemre Kaymakamı Atilla Kantay, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Yaşar Karadeniz, pandemi sebebiyle uzun bir aradan sonra muhtarlar ile tekrar bir araya geldiklerini ifade ederek "Kovid-19 salgını sebebiyle toplantılarımıza uzun bir süre ara verilmişti. Sizin yapmış olduğunuz talepler doğrultusunda ilgili kuruluşlarımız, belediyelerimiz gerekli katkılarını sürdürmekteydiler. Ancak bu süreçte yeni ihtiyaçlar yeni gelişmeler olmuş olabilir, bu nedenle tekrar toplantılarımıza başlamış bulunuyoruz. Bugün ilk olarak Şehzadeler ve Yunusemre İlçelerimizin toplantılarını yapacağız. İlerleyen günlerde de 17 ilçenin tamamının muhtarlarıyla inşallah toplantılarımızı tamamlamış olacağız" dedi.

Toplantıda muhtarlar söz alarak mahallelerine ilişkin talep ve isteklerini Vali Yaşar Karadeniz'e iletti.

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