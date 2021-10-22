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Şehrimizin Güzelliğine Güzellik Katıyoruz

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehrimizin Güzelliğine Güzellik Katıyoruz

T. C. Amasya Belediyesi Resmi Web Sayfası Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan orta refüjde manolya dikimi gerçekleştiriyor.

AMASYA (Habermetre) - T. C. Amasya Belediyesi Resmi Web Sayfası

Park Bahçe Müdürlüğü ekiplerimiz Yavuz Selim Meydanı'nda bulunan orta refüjde manolya dikimi gerçekleştiriyor. Marka Kent Amasya'mızda sonbaharın güzelliklerini eşsiz Amasya manzarası ile bütünleştiren ekiplerimiz, seramızda da hummalı bir çalışmayla saksılama işlemlerini sürdürüyor.

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