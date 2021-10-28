TEKİRDAĞ (İHA) - Şehre inen yaban domuzu köpekleri kovaladı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şehre inen yaban domuzunun köpekleri kovaladığı anlar saniye saniye görüntülendi.

Olay Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki bir sokakta meydana geldi. Mahalle sakinleri tarafından çekilip sosyal meydyada paylaşılan görüntülerde bir yaban domuzu ilçenin sokaklarına inerek sokak köpeklerini kovaladı. Bir süre köpekleri kovalayan yaban domuzu daha sonra gözlerden kayboldu.

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Son Dakika Haberleri

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