Şehitler için Mevlid-i Şerif okundu

Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler- Şehit Dul ve Yetimler Derneği tarafında şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okutularak hatim duası yapıldı.

Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Seydişehir Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği'nde düzenlenen programda, "Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve yetimler derneğimiz düzenli olarak gerçekleştirdiği aziz Şehitlerimizin kıymetli aileleri gazilerimiz ile birlikte Mevlid-i Şerif ve hatim duasına katıldık. Aziz şehitlerimize ve ebediyete göç etmiş gazilerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine sabır, hayatta olan gazi de şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da, "Sizler bu vatan toprakları için kahraman evlatlarınızı toprağa verdiniz. Sizlerin her zaman yanınızdayız. Rabbim evlatlarınızın şahadetlerini makbul eylesin, gazi kardeşlerimize acil şifalar uzun ömürler versin." ifadelerini kullandı.

Etkinlikte, her ayın ilk haftası Mevlit okutulduğunu dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler-Şehit Dul ve Yetimler Derneği Başkanı Yakup Söğüt ise, ilçe protokol üyelerinin kendilerini yalnız bırakmadığını kaydetti.

Programa, İlçe Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı, AK Parti İlçe Başkanı Kemalettin Atalay şehit aileleri ve gaziler katıldı.