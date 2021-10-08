Şehitkamil'de 'Madde Kullanımı ile Mücadele' konulu seminer verildi

ŞEHİTKAMİL, GAZİANTEP (Bültenler) - Boyno Aile Merkezinde düzenlenen seminerde, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkorehber tarafından kadınlara uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin zararları anlatıldı. Seminerde ayrıca, gençleri ve aileleri bağımlılık oluşturan maddelerden uzak tutmak, toplumsal bilinci artırmak, madde bağımlılığı nedir, bağımlı olan kişilerin özellikleri nelerdir, sokak satıcıları nasıl tanınır, narkotik maddelerin sokak isimleri, şüpheli mekanların nereler olduğu, bağımlılık yapan madde kullanımının sonuçları ve zararlı maddelerin kullanımını engellemek için alınması gereken tedbirler de anlatıldı.

BU TÜR SEMİNERLER BİLGİLENMEMİZ AÇISINDAN ÇOK ÖNEMLİ

Uyuşturucu madde ile mücadele için yapılan seminere ilişkin değerlendirmede bulunan Sibel Çağlar, "Bugün bizleri bilinçlendirmek için buraya gelen polis memuru arkadaşlar, uyuşturucudan korunma ve çocuklarımızın uyuşturucu maddelere başlamaması için neler yapmamız gerektiğini bizlere öğretti. Gece yarılarından sonra çocuklarımızı dışarıya göndermememiz konusunda uyarılarda bulunuldu. Madde bağımlılığın çocuklarımız üzerinde nasıl ve ne gibi durumlarda başlandığı, ebeveynler olarak nelere dikkat etmemiz gerektiği ve uyuşturucu madde bağımlılığının önlenmesi açısından gerekli tedbirlerin nasıl alınacağı hakkında detaylı bilgiler verildi. Bu tür seminerler bizim bilgilenmemiz açısından çok önemli. Bizler de anne ve anne adayları olarak artık çocuklarımız üzerinde daha dikkatli olmaya çalışacağız. Bizlere bu tür etkinlikleri sunduğu için Şehitkamil Belediyemize teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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