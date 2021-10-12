Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi - Haberler
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Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi

Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, 1993 yılında teröristlerin Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünü basması sonucu kucağındaki bebeği ile birlikte şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi.

BATMAN (İHA) - Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesi üyeleri, 1993 yılında teröristlerin Sason ilçesine bağlı Dörtbölük köyünü basması sonucu kucağındaki bebeği ile birlikte şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya gelerek dayanışma örneği sergiledi.

Batman'ın Sason ilçesinde 1993 yılında teröristlerin Dörtbölük köyünü basması sonucu kucağındaki bebeği ile birlikte şehit edilen Ziynet Aktaş'ın Sason Karşıyaka Mahallesindeki ailesiyle bir araya gelen Türkiye Gazi ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Taha Etiz, Sason Şehit Aileleri ve Gazilerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutalip Çelik ile beraberlerinde bulunan şehit yakınları, şehidin kardeşi Cuma Aktaş'a Türk bayrağı takdim ederek daima dayanışmaya örneği gösterdi. Dernek üyeleri, şehit yakınlarının yanlarında olmaya devam edeceklerini söyledi. - BATMAN

Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi

Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi

Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi

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Haber: Şehit yakınları, kucağındaki bebeğiyle şehit edilen Ziynet Aktaş'ın ailesiyle bir araya geldi - Haberler
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