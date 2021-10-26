Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi

AA - Haberler | Güncel

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesinin uçakla getirilmesi Cenazenin omuzlara alınıp cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi ADANA - Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi.

ADANA (AA) - Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesinin uçakla getirilmesi

Cenazenin omuzlara alınıp cenaze aracına konulması

Cenaze aracının gidişi ADANA - Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi.

Şehit Yalman'ın cenazesi, defnedilmek üzere kara yoluyla Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlandı.

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi

Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
AA - Son Dakika Haberleri
Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı

Son dakika! MSB: Pençe Yıldırım harekat bölgesinde bir asker şehit oldu, bir asker yaralandı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title