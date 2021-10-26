Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi Adana'ya getirildi
Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesinin uçakla getirilmesi Cenazenin omuzlara alınıp cenaze aracına konulması Cenaze aracının gidişi ADANA - Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi.
ADANA (AA) - Şehit Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesinin uçakla getirilmesi
Cenazenin omuzlara alınıp cenaze aracına konulması
Cenaze aracının gidişi ADANA - Pençe-Yıldırım harekat bölgesinde şehit olan Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi hava yoluyla Adana'ya getirildi.
Şehit Yalman'ın cenazesi, defnedilmek üzere kara yoluyla Osmaniye'nin Düziçi ilçesine uğurlandı.