ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2 - Haberler
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde PKK'lı terörislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

OSMANİYE (DHA) - IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe Yıldırım Harekat Bölgesi'nde PKK'lı terörislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde toprağa verildi.

Irak'ın kuzeyinde Pençe Yıldırım Harekat Bölgesinde dün PKK'lı terörislerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit düşen Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Osmaniye'nin Düziçi ilçesine getirildi. Boğaziçi Mahallesi'ndeki baba evinde alınan helalliğin ardından Hacılar Camisi'nde tören düzenlendi. Törene, annesi Meryem, babası Eyüp Yalman, ablası Mukaddes Torun, kendisi gibi uzman çavuş olan ağabeyi Mehmet Akif Yalman, yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, milletvekilleri, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Hakan Tutucu, Garnizon Komutanı Topçu Albay Gürsel Kanca ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şehidin gözü yaşlı babası ve annesini, yakınları ile kent protokolü teselli etmeye çalıştı.

Bekar olduğu öğrenilen Şehit Yunus Emre Yalman'ın cenazesi, İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı namazın ardından dualarla Çamiçi Mezarlığı'ndaki toprağa verildi.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ YALMAN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI -2
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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