ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ - Haberler
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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Yıldırım harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

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HAKKARİ (DHA) - Yıldırım harekat bölgesinde PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman'ın (25) cenazesi, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Yunus Emre Yalman için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Vali Yardımcısı Tevfik Kumbasar, Cumhuriyet Başsavcısı Bayram Örenci, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ahmet Kavukçu, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı Piyade Albay Hakan Yağmur, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Şehit Uzman Çavuş Yalman'ın Türk bayrağına sarılı cenazesinin tören alanına getirilmesinin ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Şehidin özgeçmişi ve duaların okunmasının ardından Yunus Emre Yalman'ın cenazesi ambulansla Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na götürüldü, buradan da memleketi Osmaniye'ye uğurlandı.

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ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ İÇİN HAKKARİ'DE UĞURLAMA TÖRENİ
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