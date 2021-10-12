Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyonu sırasında PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak için Mersin'in Bozyazı ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

MERSİN (İHA) - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesindeki operasyonu sırasında PKK tarafından şehit edilen polis memuru Sedat Yabalak için Mersin'in Bozyazı ilçesinde mevlit programı düzenlendi.

Şehit polis memuru Sedat Yabalak'ın ailesi tarafından ilçeye bağlı Tekeli Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen mevlide, Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, ilçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Kadir Dölek, ilçe Emniyet Müdürü Cevdet Sökmen, gaziler, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Mevlit öncesi konuşan Bozyazı Müftü Vekili Mehmet Fidan, vatanın bölünmez bütünlüğü, bayrak ve toprağın kutsallığı, şehitlik mertebesinin önemi ile birlik ve beraberlik, kardeşlik duygularına vurgu yaptı. Konuşmaların ardından din görevlileri tarafından okunan Kur'an-ı Kerim, mevlit ve dualarla şehit polis memuru Sedat Yabalak anıldı.

Programda Kaymakam Muhsin Duran Kalkan, şehidin yakınlarıyla yakından ilgilenerek, onlarla sohbet etti. Devlet olarak her zaman şehit ailelerinin yanında olacaklarını vurgulayan Kalkan, "Siz değerli şehit ailelerimiz, bizlere şehitlerimizin birer emanetisiniz. Biz her zaman sizlerin yanınızdayız. Şehitlerimizi asla unutmayacağız. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad olsun" dedi. - MERSİN

Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ekrem İmamoğlu
Magazin Tamer Karadağlı Düm Tek Tek
Spor Şenol Güneş Aykut Kocaman
Tüm Haberler Güzel Sözler Şans Oyunları Lewis Hamilton Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şehit Sedat Yabalak için mevlit okutuldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 16:47:55. #1.12#