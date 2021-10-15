Şehit Polis Demet Sezen MTAL Model Uçak Takımı Kaymakamımızı Ziyaret etti. Ankara'da Uluslararası Havacılık Federasyonu (FAI), Türk Hava Kurumu (THK) ve Yenimahalle Havacılık Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Tayyar Akça Türkiye Milli Model Uçak Serbest Uçuş Şampiyonasında Türkiye Şampiyonluğu elde eden Şehit Polis Demet Sezen MTAL Model Uçak Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim KİRAZ ile birlikte Kaymakamımız Sayın Ekrem İNCİ'Yİ ziyaret etti. Başarılarından dolayı öğrenci ve öğretmenleri tebrik eden Sayın Kaymakamımız öğrencilere çeşitli hediyeler verdi.

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