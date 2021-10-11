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Şehit Polis Cihat Şahin kimdir? Cihat Şahin kaç yaşında şehit oldu, nereli?

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Şehit Polis Cihat Şahin kimdir? Cihat Şahin kaç yaşında şehit oldu, nereli?

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fırat Kalkanı Bölgesi'nde terör örgütü PKK/PYD tarafından saldırı düzenlendi. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Şehit Polis Cihat Şahin kimdir? Cihat Şahin kaç yaşında şehit oldu, nereli?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde zırhlı araca PKK/PYD terör örgütünce güdümlü füzeyle yapılan saldırı sonucu şehit sayısının 2'ye yükseldiğini duyurdu. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. Şehit Polis Cihat Şahin kimdir? Cihat Şahin kaç yaşında şehit oldu, nereli?

ŞEHİT POLİS CİHAT ŞAHİN KİMDİR?

34 yaşındaki şehit polis Cihat Şahin,Gaziantep Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yaparken, Suriye'de görevlendirilmişti. Elazığlı olan Şehit Polis Cihat Şahin, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Suriye'nin Kuzeyi Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi Azez'de seyir halindeki zırhlı araca teröristlerce Tel Rıfat Bölgesi'nden güdümlü füze ile saldırı yapıldı. Saldırıda, Özel Harekat Polisi Cihat Şahin ve Fatih Doğan şehit oldu. 2 Özel Harekat Polisi de yaralandı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI AÇIKLAMASI!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırının harekat bölgesindeki Azez ile Mare arasında zırhlı araca PKK/PYD terör örgütü tarafından Tel Rıfat bölgesinden güdümlü füze ile yapıldığı belirtildi.

İlk yapılan açıklamada saldırı sonucunda Suriye Görev Gücünde görevli 1 özel harekat polisinin şehit olduğu, 1'i ağır olmak üzere 3 özel harekat polisinin ise yaralandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Şehidimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

İlerleyen saatlerde Bakan Soylu, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Kahraman Özel Harekat Polislerimiz Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Fırat Kalkanı Bölgesi Mare'de, Tel Rıfat Bölgesi'nden PKK-PYD'nin güdümlü füze saldırısıyla şehit edildiler. Şehitlerimizin ailelerine, milletimize, emniyet teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

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