Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, Dualarla Ebediyete Uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, Dualarla Ebediyete UğurlandıHakkari'de görevi sırasında geçirdiği kaza sebebiyle şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ebubekir Sel, Andırın ilçemiz Altınova mahallesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından tekbirlerle ebediyete uğurlandı. Şehidimiz için düzenlenen törene, Şehidimizin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Valimiz Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç ve Ahmet Özdemir, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Andırın Kaymakamı Cuma Emeç, İlçe Belediye Başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlarımız katıldı. Defin sonrası şehidimizin fotoğrafı ve tabutu üzerine sarılı olan Türk Bayrağı, Valimiz Ömer Faruk Coşkun tarafından şehidimizin ailesine teslim edildi. Valimiz Ömer Faruk Coşkun, Milletvekillerimiz ve protokol üyeleri, cenaze töreni sonrası şehidimizin ailesine başsağlığı ve sabır dileklerini iletti.

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