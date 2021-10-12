Şehit Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin: "Arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberler de öğrendim, bu bizi daha da rahatlattı"

" Türkiye'nin bu tarz terör olaylarına idam getirilmesini istiyorum"

ELAZIĞ - İzmir Adliyesine yönelik 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK/KCK mensuplarınca düzenlenen, polis memuru Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ın şehit olduğu saldırıda kullanılan bomba ve tüfek fişeklerini temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu terörist düzenlenen operasyonla yakalandı. Ağabeyinin şehit olduğu saldırıda bomba ve mühimmat temin eden teröristin yakalandığı haberini Fethi Sekin'in kardeşi Fikriye Sekin, "Arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberler de öğrendim, bu bizi daha da rahatlattı. Türkiye'nin bu tarz terör olaylarına idam getirilmesini istiyorum" dedi.

İzmir'de 5 Ocak 2017'de bölücü terör örgütü üyeleri ile çatışmaya giren, teröristleri etkisiz hale getirip onlarca insanın canını kurtaran polis memuru Fethi Sekin şehit düşmüştü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eylem sonrasında ölü ele geçirilen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve Kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya operasyon düzenlendi. Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso 4 Ekimde düzenlenen operasyonla yakalandı. İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi. Aynı zamanda şüphelinin ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandığı bildirildi.

Terör olaylarına idam istedi

Yaşanan gelişmeyi herkes gibi şehit Fethi Sekin'in ailesi de yakından takip etti. Şehidin kardeşi Fikriye Sekin, arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberler den öğrendiğini ve bu haberin kendilerini daha da rahatlattığını söyledi. Olayın 5 Ocak 2017'de olduğunu hatırlatan Fikriye Sekin, "Ağabeyim, vefat etmedi ya da ölmedi. Bundan sonuna kadar eminin, şehit oldu. Şehitler de ölmüyorlar. Ben bunu çok net bir şekilde hissediyorum. Makam olarak hem dünyada hem ahirette çok güzel bir makama erişti. Onun şerefi bize ömür boyu yetecektir, hatta ahirette de yetecektir inşallah. Karşı tarafın öldürülmesi leş olması bizi son derece rahatlatmıştı ama bunun bir de arka planı varmış. Arka plandaki kişilerin de yakalandığını bugün haberler de öğrendim. Bu bizi daha da rahatlattı. Eğer o kişi dışında da başka kişiler de varsa adalete güveniyoruz. İnşallah, onlar da yakalanırlar. Ama ben yakalandıktan sonra hapiste ömür boyu kalmasını istemiyorum, idam edilmelerini istiyorum. Türkiye'nin bu tarz terör olaylarına idam getirilmesini istiyorum" diye konuştu.