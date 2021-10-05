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Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine yardım

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine yardım

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın eşi ve Adıyamanlı gençler, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara çeşitli yardımlarda bulundu.

Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın eşi ve Adıyamanlı gençler, köy okulu öğrencileriyle bir araya gelerek onlara çeşitli yardımlarda bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinin Erikdere Köyü okulunda öğrencilerle bir araya gelen Adıyamanlı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ayhan Yanık'ın eşi Beyhan Yanık, Adıyamanlı Nazlıcan Uçar, Seval İlhan ve Nuray Şahin, kırtasiye ve oyuncak yardımında bulundu. Köy okulu öğrencileriyle bir araya gelen gençlere, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de eşlik etti.

Köy okulu öğrencilerine destek vermenin onurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Adıyamanlı gençlerden Nazlıcan Uçar, "Adıyaman'da bir farkındalık etkinliği oluşturmak adına arkadaşlarımızla birlikte girişimde bulunduk. Bu kapsamda farklı köyleri ziyaret etmeyi düşünüyoruz. Gideceğimiz köylerde öğrencilere hediyeler vereceğiz. Bu çalışmalarımız Adıyaman'da çok ilgi görüyor. Gittiğimiz her yerde aileler çalışmalarımızı takdir ediyor. Bizlerde ailelerden almış olduğumuz bu desteklerden dolayı çok mutluyuz. Bugün yapmış olduğumuz ziyarette birlikte Kahta'nın Erikdere Köyü'ndeki çocuklara kırtasiye ve oyuncak yardımında bulunduk. İlerleyen günlerde farklı okulları da ziyaret edeceğiz. Bu çalışmalarımızın devam edebilmesi için yetkililerden destek bekliyoruz. Özellikle bugünkü ziyaretimizde bizlerin yanında olan Adıyamanlı Şehidimiz Ayhan Yanık'ın eşi Beyhan Yanık'a, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine ve Erikdere Köyü halkına teşekkür ederiz" dedi.

Öğrencilere kırtasiye ve oyuncak desteğinde bulunan gençlere teşekkür eden Erikdere Köyü halkı ise "Gençlerin öğrencilerimizi düşünerek köyümüze kadar gelmeleri bizleri oldukça duygulandırdı. Böylesine anlamlı bir çalışma içerisinde olan Nazlıcan Uçar'a, Nuray Şahin'e, Seval İlhan'a, Adıyamanlı şehidimizin eşi Beyhan Yanık'a ve Kahta İlçe Jandarma Komutanlığı yetkililerine çok teşekkür ederiz. Köylerde hayat oldukça zor olduğu için çocuklarımıza verilen bir hediye onları oldukça mutlu ediyor. Kendilerine verilen hediyeleri alan çocuklarımızın mutlulukları gözlerine yansıyor. Böylesine anlamlı çalışmaların devam etmesini temenni ediyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine yardım

Şehit eşi ve gençlerden köy okulu öğrencilerine yardım

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