İLKADIM, SAMSUN (Habermetre) - ŞEHİT CANER MAYENDAĞI PARKI İLÇE HALKININ KULLANIMINA AÇILDI

İlkadım Belediyesi Meclisi tarafından alınan karar doğrultusunda isim değişikliğine gidilen ve Şehit Caner Mayendağı'nın adının yaşatıldığı Ağabali Parkı'ndaki alt yapı ve üst yapı düzenleme çalışmaları tamamlanarak yeniden kullanıma açıldı.

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın başkanlığını yaptığı Mayıs ayı meclis toplantısında alınan karar doğrultusunda Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Ağabali Parkı'na Mersin'in Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün şarampole devrildiği kazada şehit olan Caner Mayendağı verilmesi ile birlikte harekete geçen İlkadım Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Caner Mayendağı parkını yeni görünümüne kavuşturdu. Oyun gruplarının bulunduğu park ilçe mahalle sakinleri tarafında tam not aldı.

"Şehidimizin adı ilelebet yaşayacak"

İlçemizin dört bir yanında bir yandan parklar yapıyoruz bir yandan da mevcut parklarımızı modernize ediyoruz diyen İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş; İlçe sakinlerimizin ve geleceğin teminatı olan çocuklarımızın hoşça vakit geçireceği park oyun alanlarının kaliteli olmasına ayrı bir önem veriyoruz. Çünkü halkımız en güzel şeyleri hak ediyor. Yıpranmış virane atıl görüntüsünde kurtardığımız Ağabali Parkımızı, mahalle muhtarımızın talebi doğrultusun da bizlerde belediye olarak meclisimizden karar çıkartarak Şehidimizin adını ilelebet yaşatmak adına parkımıza Şehit Caner Mayendağı ismini verdik. Yeni modern görüntüsü ile halkımızın kullanımına sunduk. Parkımızın mahallemize, şehrimize, çocuklarımıza, herkese hayırlı uğurlu olsun" dedi.

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