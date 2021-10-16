Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi - Haberler
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Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi

Tekirdağ Valisi Yıldırım, mahalle arasında kavgaya müdahale sırasında tüfekle vurulup şehit olan bekçinin ailesini ziyaret ederek, 'Şehitlik belgesi' takdim etti.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ Valisi Yıldırım, mahalle arasında kavgaya müdahale sırasında tüfekle vurulup şehit olan bekçinin ailesini ziyaret ederek, 'Şehitlik belgesi' takdim etti.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık ve İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesinde yaşanan bir asayiş olayına müdahale ederken, açılan ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede Şehit olan Çarşı ve Mahalle Bekçisi Gökçen Koşal'ın ailesine ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette, Şehidin ailesine Vali Aziz Yıldırım tarafından Şehitlik Belgesi verildi. Ardından, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık tarafından Şehidin çerçeveli fotoğrafı Şehit ailesine takdim edilerek, aileye başsağlığı ve sabır dileklerinde bulunuldu.

"Şehitlik Belgesi" takdim ziyareti sonrasında, İl Müftüsü tarafından Kur'an-ı Kerim okunarak, Şehit Gökçen Koşal ve tüm şehitler için dua edildi. - TEKİRDAĞ

Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi

Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi

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Haber: Şehit bekçinin ailesine 'Şehitlik belgesi' verildi - Haberler
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