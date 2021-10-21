Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı

Vali Ali Çelik, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul'un babası Halil Erkul'un cenaze merasimine katıldı.

Vali Ali Çelik, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul'un babası Halil Erkul'un cenaze merasimine katıldı.

Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden 71 yaşındaki Halil Erkul için Akkent Camisinde cenaze merasimi düzenlendi.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Erkul'un naaşı Evliya Çelebi Mezarlığında defnedildi.

Erkul ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Vali Ali Çelik, merhuma Allah'tan rahmet diledi.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title