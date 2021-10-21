Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı - Haberler
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Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı

Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul'un babası Halil Erkul'un cenaze merasimine katıldı.

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Valisi Ali Çelik, Şehit Jandarma Çavuş Cengiz Erkul'un babası Halil Erkul'un cenaze merasimine katıldı.

Yaşlılığa bağlı sebeplerden dolayı vefat eden 70 yaşındaki Halil Erkul için Akkent Camisinde cenaze merasimi düzenlendi.

Cenaze namazının ardından Erkul'un naaşı Evliya Çelebi Mezarlığında defnedildi.

Erkul ailesinin acısını paylaşarak başsağlığı dileklerini ileten Vali Ali Çelik, merhuma Allah'tan rahmet diledi. - KÜTAHYA

Şehit babası Halil Erkul ebediyete uğurlandı

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