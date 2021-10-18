Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık - Haberler
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Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık

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Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık

Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık.Iğdır'ımıza hayırlı olsun.12. 187 m² toplam alan1. 609 m² kapalı alan13 adet bilet gişesiTeras, Kafe, Mescit...Doğubayazıt Yolu.

IĞDIR (Habermetre) - Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık Şehrimizin uzun yıllardır ihtiyaç duyduğu Şehirlerarası Otogar projemizin temelini attık.

Iğdır'ımıza hayırlı olsun.

12. 187 m² toplam alan

1. 609 m² kapalı alan

13 adet bilet gişesi

Teras, Kafe, Mescit...

Doğubayazıt Yolu

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