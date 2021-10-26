Şehir Tiyatrosu Hatay'ın adını tiyatro alanında dünyaya duyuracak! - Haberler
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Şehir Tiyatrosu Hatay'ın adını tiyatro alanında dünyaya duyuracak!

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Şehir Tiyatrosu Hatay'ın adını tiyatro alanında dünyaya duyuracak!

Hatay Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosu uluslararası bir etkinliğe katılarak Hatay'ın adını tiyatro alanında da dünyaya duyurdu.

HATAY (Bültenler) - Belçika, Gürcistan, Hollanda, Kazakistan, Lübnan, Moldova ve Türkiye'den farklı grupların yer aldığı; genç, yetişkin ve çocuklar için birbirinden güzel oyunların olduğu 7. Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nde bu sene Hatay Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu da yerini aldı.

Hatay'ın sosyal ve kültürel yönünü güçlendiren şehir tiyatrosu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Büyükşehir Belediyesinin de katkı sunduğu ve büyük ilgi gören festivale, Gülşah Özdemir Koryürek'in yazdığı "Nina'nın Rüyası" adlı oyunla katılım sağladı.

Hataylı tiyatrocuların sahnelediği oyun, Ankaralı tiyatroseverlerden büyük alkış aldı.

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