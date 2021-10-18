Şehir Tiyatrolarında Radyo-yu Humayun heyecanı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, pandemi nedeniyle verilen 1,5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz günlerde Anton Çehov'un Vişne Bahçesi oyunuyla perdelerini yeniden açmıştı. Pandemi sürecini en güzel şekilde değerlendiren ve Kocaelili tiyatro severlere birbirinden güzel Oyunlar hazırlayan Şehir Tiyatrolarında şimdi de ''Radyo-yu Humayun'' heyecanı yaşanıyor. Şehir Tiyatroları yeni sezonun yeni oyunlarından Radyo-yu Humayun oyununu 21 Ekim Perşembe akşamı saat 20.00'de SDKM Büyük Sahne'de sergileyecek.

OYUNUN KONUSU

Hayri ve Hayrunnisa, 1.Dünya Savaşı arifesinde, İstanbul'da babalarından kalma konaklarında, kalfaları Efser'le mütevazı bir hayat sürmektedirler. İşinden kovulan Hayri yüzünden zora giren hayatları, Kenan ve Mehmet kardeşlerin dâhil olmasıyla ve radyo icat etmeye çalışmalarıyla iyice içinden çıkılmaz hal alır. İki perdelik komedide Kocaelili tiyatro severler gönüllerince eğlenecek.

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