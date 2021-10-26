ŞEHİR PLANCISI ADAYLARI ESKİŞEHİR'E HAYRAN KALDI

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Ankara TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri ders kapsamında Eskişehir'e gerçekleştirdikleri teknik gezide kente hayran kaldılar. Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden öğrenciler Başkan Büyükerşen ile de bir araya geldiler.

Türkiye'de birçok alanda örnek gösterilen Eskişehir, üniversite öğrencilerinin de ilgisini çekiyor. Bu yıl Eskişehir'i çalışma alanı olarak belirleyen Ankara TED Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü öğrencileri de öğretim görevlileri ile birlikte teknik gezi kapsamında Eskişehir'e geldi. CITY401 Stüdyosu yürütücüsü Doç. Dr. Ela Ataç Kavurmacı ve Araş. Gör. Başak Aycan ile birlikte kentte incelemeler yapan öğrencilere Büyükşehir Belediyesi Şehir Plancıları tarafından detaylı bilgiler verildi.

Ardından Başkan Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ile belediye meclis salonunda bir araya gelen gençler, Başkan Büyükerşen ile şehir planları ve Eskişehir hakkında fikir alışverişinde bulundular. Gençler ile deneyimlerini paylaşan Başkan Büyükerşen, öğrencilere ders kapsamında Eskişehir'i seçtikleri için teşekkür etti. Kente hayran kaldıklarını ifade eden öğrenciler ise yerel yönetimler anlamında Türkiye'ye örnek çalışmalar üreten Başkan Büyükerşen ve ekibini tebrik ettiler.

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