Şehir Merkezi Kamulaştırmalarla nefes alıyor

İNEGÖL, BURSA (Bültenler) - Bir yandan yeni proje ve yapılarla geleceğin İnegöl'ünü İmar eden İnegöl Belediyesi, bir yandan da merkezdeki yoğunluğu kamulaştırma çalışmalarıyla seyreltiyor. Bu kapsamda yapılan kamulaştırma çalışmaları ile şehre nefes aldıracak yeni alanlar, ulaşımda konforu ve akışı sağlayan yeni cadde ve sokaklar açılıyor.

Bu çalışmalar doğrultusunda son olarak Orhaniye Mahallesi Türker Sokak üzerinde bulunan yapının kamulaştırması yapıldı. Hazırlanan planlar doğrultusunda binanın olduğu yerde yeni bir sokak oluşturulacağı ifade edilirken, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri kamulaştırması yapılan binanın yıkımını gerçekleştirdi.

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