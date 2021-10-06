Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alındı.

HAKKARİ (İHA) - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen operasyonla 2012 yılında Hakkari'de şehit edilen 8 askerin intikamı alındı. Şehit edilen 8 askerden biri olan Samsunlu Umut Bulut'un ailesi de haberi alınca mutluluk gözyaşı döktü.

2012 yılında Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılanlar arasında yer alan "Doktor Rodi" kod adlı PKK'lı terörist Özcan Yıldız, MİT operasyonuyla Gara'da etkisiz hale getirildi. MİT tarafından uzun süredir takip edilen terörist Özcan Yıldız'ın 2020 yılında örgüt mensuplarının tedavisini gerçekleştirmek amacıyla Gara'da görevlendirildiği öğrenildi. Geçmişte Dağlıca saldırısına katılması nedeniyle MİT'in hedef listesinde yer alan Yıldız, özel operasyon ile etkisiz hale getirildi.

"Kanı yerde kalmayacağını biliyordum"

8 askerden biri olan Samsunlu Şehit Umut Bulut'un ailesi haber duyunca sevinçlerini dile getirdi. Şehidin annesi Gülbahar Çayıroğlu (64), "Çok mutluyum, çok seviniyorum. Allah razı olsun devletimizden. Kanı yerde kalmayacağını biliyordum. Sevincimden için titriyor. İnan ki konuşamıyorum. Gerçekten çok mutluyum. Allah razı olsun Tayyip Erdoğan'dan. Böyle şeyler olduğu zaman gerçekten çok gururlanıyoruz. 2 sefer oğlumun şehit olduğu yere gittim. Çok güzeldi. Kanı yerde kalmadığı için çok mutluyum. 1 yıl oldu kızımı da kanserden kaybettim. Acılarım kat kat ama yavrularım için dimdik ayaktayım. Bugün daha fazla sevindim" diye konuştu.

"Ben yıllar sonra mutluluktan ağladım"

Mutluluğunu dile getiren şehidin ablası Ayşe Bulut ise "Bugün beni İhlas Haber Ajansı(İHA) aradığında 'ne oluyor' dedim. Güvenlik güçlerimizin bugün güçlü çalışmaları karşısında, 9 yıl önce kardeşimi şehit eden, diğer Mehmetçiklerimizi şehit eden PKK'lının öldürüldüğü müjdesini aldım. İnanılmaz onur ve gurur verici bir durum. Ben yıllar sonra ilk defa mutluluktan ağladım. Herkesten Allah razı olsun. İnanın yıllardır 2 kardeşimin acısı kat kat olmuşken bugünkü bu sevincimizi, mutluluğumuzu hiçbir şeye değişmem. Acılarımızın üstünü bugünkü güzel haber le örttük" dedi. - SAMSUN

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Varank Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Pınar Deniz Mustafa Keser Seren Serengil
Spor Marcao Stefan Kuntz Abdullah Avcı Kerem Aktürkoğlu Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Kim Min-jae
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Şehidin kanı yerde kalmadı, ailesi sevinç gözyaşı döktü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 16:39:08. #1.13#