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ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'nin El-Bab bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi.

SAMSUN (DHA) - Suriye'nin El-Bab bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin (24) cenazesi, askeri uçakla memleketi Samsun'a getirildi. Şehit Özköse'nin cenazesini annesi Saniye, kardeşleri Tuğba ve Arda Özköse, ailesi ile yakınlarının yanı sıra Samsun Valisi Zülkif Dağlı, askeri erkan ve çok sayıda kişi karşıladı. Güçlükle ayakta duran şehidin ailesini, yakınları teskin etmeye çalıştı.

Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu gören Saniye Özköse, 'Annen böyle mi kabul edecekti seni, böyle mi görecekti annen seni" diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Tayfun Özköse, yarın Çırakman Mahallesi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlanacak.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE
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Haber: ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİNDE - Haberler
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