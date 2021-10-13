Şehidimiz Turgut YILMAZ'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı. - Haberler
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Şehidimiz Turgut YILMAZ'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı.

Habermetre - Haberler | Toplum
Şehidimiz Turgut YILMAZ'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı.

29. 07. 1990 tarihinde Siirt-Pervari Ekindüzü Mevkiinde şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut YILMAZ'ın babası Necati YILMAZ 12. 10. 2021 tarihinde vefat etti.

PERVARİ, SİİRT (Habermetre) - 29. 07. 1990 tarihinde Siirt- Pervari Ekindüzü Mevkiinde şehit olan Jandarma Onbaşı Turgut YILMAZ'ın babası Necati YILMAZ 12. 10. 2021 tarihinde vefat etti. Şehidimizin babasının son yolculuğuna uğurlanması için İlçemiz Narlı Mahallesinde düzenlenen cenaze merasime İlimiz Valisi Sayın Orhan TAVLI, İlçemiz Kaymakamı Sayın Mesut YAKUTA, Dalaman Garnizon Komutan Vekili Halil GÖKÇE, Dalaman Belediye Başkanı Muhammet KARAKUŞ, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Kamu Kurum ve Kuruluşların Amirleri, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ile çok sayıda vatandaşımız katılarak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundular.

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Haber: Şehidimiz Turgut YILMAZ'ın Babası Son Yolculuğuna Uğurlandı. - Haberler
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