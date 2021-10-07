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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Er Yasin Dorak'ın Ailesine Ziyaret

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Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Er Yasin Dorak'ın Ailesine Ziyaret

07 Ekim 1992 günü Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 02. 10.

07 Ekim 1992 günü Elazığ'ın Karakoçan İlçesinde PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada Şehit olan 02. 10. 1972 doğumlu Jandarma Er Yasin Dorak'ın Şehadetinin yıldönümünde, Şehidimizin ilçemiz İstiklal Mahallesinde ikamet eden 76 yaşındaki Annesi Sirmu Dorak ve Babası 77 yaşındaki Levent Dorak ile Kardeşi Ramazan Dorak'ı ilçemiz Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Satılmış Çal ile birlikte 07 Ekim 2021 günü akşam saatlerinde ziyaret etti. Ziyarette, Ceyhan Asri Mezarlığında ebedi istirahatına uğurlanmış olan Şehidimiz, ebediyete intkal eden aile mensupları ve tüm Şehitlerimiz rahmet ve minnetle anıldı, Ruhları için Fatiha okundu.

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Haber: Şehadetinin Yıldönümünde Şehit Jandarma Er Yasin Dorak'ın Ailesine Ziyaret - Haberler
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