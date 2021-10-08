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Seferihisar Belediyesi'nden üniversiteli gençlere destek

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Seferihisar Belediyesi'nden üniversiteli gençlere destek

Yetişkin: "Eğitimde fırsat eşitliği sağlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz"Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 2009 yılından beri devam eden "Üniversiteli Gençlere Destek" kampanyası devam ediyor.

Yetişkin: "Eğitimde fırsat eşitliği sağlanana kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Eğitimde fırsat eşitliği ilkesi ile 2009 yılından beri devam eden "Üniversiteli Gençlere Destek" kampanyası devam ediyor.

Seferihisar Belediyesi Ekim ayı Meclis Toplantısı'nda alınan karar doğrultusunda üniversiteyi kazanan öğrencilere maddi eğitim desteği onaylandı.

Seferihisar Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine eğitim desteği için başlattığı "Üniversiteli Gençlere Destek" projesinde adayların devlet üniversitesinde okuyor olmak ya da vakıf üniversitelerinde yüzde 100 burslu öğrenim görüyor olma şartlarını yerine getirmesi gerekiyor.

Belediye Başkanı İsmail Yetişkin "Eğitim yaşamları boyunca gençlerimizin yanında olacağız. Geleceğimizi şekillendirecek çocuklarımız için eğitimde fırsat eşitliği sağlayana kadar yılmadan çalışmaya devam edeceğiz. Tüm gençlerimize sağlık ve başarı dolu bir üniversite hayatı diliyorum" dedi.

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