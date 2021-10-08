Seferihisar Belediyesi eski Başkanı Tayyar Orhon vefat etti

Seferihisar Belediyesi'nde 1970 - 1978 yıllarında 2 dönem Belediye Başkanlığı görevini yürüten Tayyar Orhon hayatını kaybetti.

Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, yaşlılığa bağlı nedenlerden ötürü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Orhon için belediye önünde tören düzenlendi.

Törenin ardından merhum Tayyar Orhon öğle namazına müteakiben Hıdırlık Camii'den kaldırılıp Merkez Mezarlığı'na defnedildi.

Başkan Yetişkin "Ovadaki tarım arazisinin elektriğe kavuşmasını ve şehir içi yolların betonlama çalışmalarının başlamasını sağlayan eski başkanımıza hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet ailesi ve sevenlerine sabır dilerim. Başımız sağ olsun. " dedi.

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