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Seferberlik kapsamındaki denetimler sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Seferberlik kapsamındaki denetimler sona erdi

Bolu'da 4 gün boyunca süren gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde 2 işyerine toplam 18 bin 237 lira para cezası uygulandı.

BOLU (İHA) - Bolu'da 4 gün boyunca süren gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde yapılan denetimlerde 2 işyerine toplam 18 bin 237 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin talimatı ile 81 il ve ilçede eşzamanlı olarak 7 bin 300 gıda kontrol görevlisi ile 4 gün boyunca gıda üretim, gıda satış ve toplu tüketim işletmelerinde denetimler gerçekleştirildi.

Bolu'da da 312 işletmede denetim yapan ekipler tarafından, mevzuata uygunluğunu kontrol etmek amacıyla 3 üründen numune alındı, 36 işletmeye uygunsuzluklarının giderilmesi için süre verildi ve 5996 sayılı kanuna aykırı hareket eden 2 işletmeye de toplam 18 bin 237 lira idari yaptırım uygulandı. - BOLU

Seferberlik kapsamındaki denetimler sona erdi

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