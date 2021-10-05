Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne ağır ceza mahkemeleri açılıyor - Haberler
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Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne ağır ceza mahkemeleri açılıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne ağır ceza mahkemeleri açılıyor

İstanbul Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne 6 tane ağır ceza mahkemesi açılacağı öğrenildi.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - İstanbul Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne 6 tane ağır ceza mahkemesi açılacağı öğrenildi. Hakimler Ve Savcılar Kurulu'nca önümüzdeki günlerde yeni kurulacak olan ağır ceza mahkemeleriyle ilgili kararnamenin açıklanması bekleniyor.

İstanbul Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne 6 tane ağır ceza mahkemesi açılacağı öğrenildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ağır ceza mahkemelerini kapsayan dosyalar fezleke ile Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderiyordu. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu fezlekeleri iddianameye dönüştürerek kendi bünyesindeki ağır ceza mahkemelerinde yargılama yapıyordu. Dosya yoğunluğu nedeniyle artık Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan ağır ceza mahkemelerini kapsayan iddianamelerin yargılamaları, kurulacak olan 6 tane ağır ceza mahkemesinde görülecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nca önümüzdeki günlerde yeni kurulacak olan ağır ceza mahkemeleriyle ilgili kararnamenin açıklanması bekleniyor. - İSTANBUL

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Haber: Sefaköy'de yeni binasına taşınan Küçükçekmece Adliyesi'ne ağır ceza mahkemeleri açılıyor - Haberler
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