Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede 'tespih' detayı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede "tespih" detayı

AA / Filiz Kınık Öz - Haberler | Güncel
Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt üyelerinin birçoğunun evinde üzerinde "Reis Sedat Peker", "SP" gibi yazıların bulunduğu tespihlerin ele geçirildiği, bunların örgütün...

Sedat Peker'in elebaşı olduğu organize suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, suç örgütüne yapılan operasyonda örgüt üyelerinin birçoğunun evinde üzerinde "Reis Sedat Peker", "SP" gibi yazıların bulunduğu tespihlerin ele geçirildiği, bunların örgütün parolası olarak kullanıldığının tespit edildiği bildirildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca elebaşılığını Sedat Peker'in yaptığı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan 240 sayfalık iddianamede, bu örgütün haksız çıkar sağlamak amacıyla izlemiş olduğu eylem taktiklerinin genellikle ilk safhada iyi niyetli yaklaşım yolu olduğu, daha sonrasında iyi niyetli şahısların bu niyetlerinin suiistimal edilerek mal varlıklarının tamamına veya bir kısmına çökme şeklinde gerçekleştiği anlatıldı.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, alacak-verecek konuları ile alakalı üçüncü kişilere olan borçlara kefil olma bahanesi ile alacakları ödettirmediği ya da kendi belirledikleri tarihlerde ve tutarda ödeme yapacak şekilde bu şahısları koruma altına alma karşılığında haksız kazanç elde edildiği, ayrıca gayrimeşru çıkar elde eden şahıslardan maddi menfaat temin edilerek ekonomik kaynak sağlandığı belirtildi.

Çıkar amaçlı suç örgütlerinin en etkili korunma, korkutma ve sindirme yöntemlerinin silah olduğu vurgulanan iddianamede, bu kapsamda Sedat Peker suç örgütü hakkında yapılan teknik takip çalışmalarında örgüt mensuplarının yanlarında silah taşıdıkları, birbirlerine silah temin ettikleri ve bir çoğunun 6136 Sayılı yasa kapsamında suç kayıtlarının bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, suç örgütü üyelerinin, kendilerine yönelik teknik çalışmadan korunmak amacıyla silah ve mermiler için "emanet", "cihaz, "oyuncak, "çekirdek" şeklinde kelimeler kullandıkları aktarıldı.

Örgüt lideri olan Sedat Peker'in resmi yakın koruma görevini ifa eden polis memurunun 12 Ağustos 2017 tarihinde Sedat Peker ve yanındaki özel koruma ekibinin silahlı oldukları yönünde rapor düzenlediği belirtilen iddianamede, ayrıca örgüte yapılan operasyon sırasındaki aramalarda örgüt üyelerinin büyük çoğunluğunda silah ele geçirildiği ifade edildi.

İddianamede, bir kısım müştekilerin, örgüt üyeleri tarafından silahla tehdit edildikleri yönündeki beyanları da dikkate alındığında Sedat Peker suç örgütünün aynı zamanda silahlı bir suç örgütü olduğunun anlaşıldığı vurgulandı.

"Sedat Peker" yazılı tespihler örgütün parolası olarak kullanılmış

İddianamede soruşturma kapsamında örgüt yöneticisi ile üyesi olan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda üzerinde "Sedat Peker" yazılı tespih, balta, siyah renkte boş kese, boş takı kutusu, tespih kutusu, dolma kalem, kol düğmesi ele geçirildiği aktarıldı. İddianamede, Peker'in korumalığını yapan bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada ise kırmızı renkli üzerinde Osmanlı Tuğrası bulunan "Reis Sedat Peker'e Gaziantep hatırası" yazılı kutu içerisinde topuzu çıkarıldığında kılıç olan bir asanın ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, örgüt lideri Sedat Peker'in bizzat listesini tutarak dağıtımını yaptığı tespihlerin imame veya boncuklarında "Reis Sedat Peker", "SP" gibi yazıların tespit edildiği bildirildi. Bu tespihlerin örgütün parolası olarak kullanıldığının belirlendiği kaydedilen iddianamede, tespihi bulunan kişilerin örgüt liderine bağlılığının tüm örgüt üyeleri tarafından bilindiği, tespihi olan kişinin ya örgüte yardım eden ya da geçmiş tarihlerde örgütle kader birliği yapan kişiler veya örgüt üyeleri oldukları anlatıldı.

Bu kapsamda örgüte yapılan operasyonda örgüt üyelerinin bir çoğunun evinde birden fazla benzer tespihlerin bulunduğu ifade edilen iddianamede, bu hususun da örgüt üyeliği ve örgütsel yapının varlığını doğrular nitelikte olduğu vurgulandı.

İddianamede, 2016 yılında mahkeme kararı ile Sedat Peker'in ismini değiştirerek Reis Sedat Peker olarak kullanmaya başladığı, bu şekilde kurulan örgütün lideri olduğu, lidere bağlı hiyerarşik yapı içerisinde bölge ve alan sorumluları olan yöneticilerin bulunduğu, örgütün suç işlemek amacıyla 1990'lı yıllardan beri faal olduğu ve devamlılık gösterdiği, örgütün yapısının, üye sayısının ve kullandığı araç gereçlerin amaç suçları işlemeye elverişli olduğu belirtildi.

Örgüt lideri Reis Sedat Peker'in, telefon görüşmelerine aşırı derecede dikkat ettiği ve dinlenme ihtimali olmayan programlar üzerinden örgütsel konuşmalar yaptığının belirlendiği aktarılan iddianamede, Peker'in çok sayıda yağma suçundan eylemleri bulunan, geçmişte de benzer nitelikte çok sayıda suç kaydı olan ve bu şekilde Beykoz'daki villasından örgütü kuran ve yöneten kişi olduğu ifade edildi.

AA / Filiz Kınık Öz - Son Dakika Haberleri
Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

Sedat Peker'in iddialarının hedefindeki Halil Falyalı, KKTC'de polise teslim oldu

 Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu

Belediye başkanı, belediyeyi şikayet eden vatandaşların duruşmaya gidebilmesi için minibüs tuttu

 MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI

MALTEPE'DE KAFASINA SİLAH DAYAYAN ŞÜPHELİ, GASBETTİĞİ OTOMOBİLLE POLİSTEN KAÇTI
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop İbrahim Aydemir Temel Karamollaoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Rüya Tabirleri Sergen Yalçın Şahap Kavcıoğlu Stefan Kuntz Sebastian Vettel
Tüm Haberler Kerem Aktürkoğlu Namaz Vakitleri Rüya Tabirleri Güzel Sözler Yemek Tarifleri Kadir Topbaş Numan Kurtulmuş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sedat Peker suç örgütüne yönelik hazırlanan iddianamede 'tespih' detayı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 09:52:57. #1.12#