SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

AA / Şengül Azbay - Haberler | Güncel
SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'de yıl sonuna kadar 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek.

GEBZE, KOCAELİ (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ (SEDAŞ), Kocaeli'de yıl sonuna kadar 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek.

Şirketin açıklamasına göre, 20 bin kilometrekarelik alanı kapsayan ve 3,7 milyon insanın yaşadığı bir bölgeye hizmet veren SEDAŞ, yatırım çalışmalarını Kocaeli odaklı yürütüyor.

Kentteki ihtiyaçlara göre hazırlanan programda İzmit Merkez, Gebze, Kartepe, Gölcük, Karamürsel, Kandıra, Çayırova, Darıca, Derince, Körfez ve Başiskele ilçelerinde, bu yılın sonuna kadar kapasite artırımı, şebeke yenileme ve ana hatlarda devam eden yeraltı çalışmalarının tamamlanması planlanıyor.

SEDAŞ'ın, 1 milyondan fazla kişiye hizmet sunduğu bölgedeki yatırım çalışmalarının değeri ise 216 milyon lira oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, katma değerli projelerle SEDAŞ'ın hizmet bölgesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan Kocaeli'nin, en güncel ihtiyaçlarını ve müşterilerin beklentilerini karşılayacak yatırım planına devam etiklerini aktaran Odyakmaz, şunları kaydetti:

"Kentimize hem istihdam olanakları hem ekonomik fayda oluşturan Gebze başta olmak üzere, 11 ilçemizde aynı anda kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Sahadaki ekiplerimiz 508 kilometreyi aşkın kablo-iletken çekimi ve 4 bin 500 direk montajını gerçekleştiriyor. İlk etapta an itibarıyla şebeke yenileme, yeni alternatif şebeke tesisi, kapasite artışı ve hatlarda güvenlik mesafesi düzenlemesi gibi çalışmalar sürdürüyoruz. Bu bölgelerde köyler de dahil olmak üzere enerji hatları ile trafolarda yenileme ve bakım faaliyetlerimiz de yapılıyor. Bunlara destekleyici nitelikteki ek tesis projelerimizi de yıl sonuna kadar devreye alarak ilave 45 beton köşk tipi ve yaklaşık 90 direk tipi trafo tesisini Kocaelililerin hizmetine sunacağız."

Odyakmaz, bölgedeki yatırımlarının süreceğini vurgulayarak, devam eden projelerin müşteri memnuniyetini artırmayı amaçladığını ifade etti.

AA / Şengül Azbay - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

Son dakika haber: Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, trafik kazası geçirdi

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Temel Karamollaoğlu
Magazin Ezgi Mola Burak Sergen Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Abdullah Avcı Burak Yılmaz Muslera Fatih Terim Aykut Kocaman
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: SEDAŞ, Kocaeli'de 216 milyon liralık yatırım ve bakım faaliyeti gerçekleştirecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 14:08:54. #1.13#