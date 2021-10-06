SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı - Haberler
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SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

AA / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel
SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "adım atma" etkinliği düzenledi.

SAKARYA (AA) - Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ. (SEDAŞ), Serebral Palsi hastalığına sahip çocuklar konusunda toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla "adım atma" etkinliği düzenledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Steptember" sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 87 takımdan oluşan 348 SEDAŞ çalışanı, bir ay boyunca 126 milyon adım attı.

Kocaeli, Gebze, Sakarya, Bolu ve Düzce'deki sayaç okuma ekipleri başta olmak üzere, şirketin çeşitli birimlerinden SEDAŞ çalışanları etkinlik kapsamında gönüllü olarak yürüdü.

Dünya genelinde 2011'den bu yana her yıl eylül ayında eş zamanlı düzenlenen Steptember etkinliğinde gönüllüler yürüyüş yapıyor.

Atılan her adımla Serebral Palsili çocukların yaşam boyu ihtiyaç duyduğu tedavi, rehabilitasyon ve özel eğitime ulaşmalarına katkı sağlanması hedefleniyor.

SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri
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Haber: SEDAŞ çalışanları Serebral Palsi'ye dikkati çekmek için 126 milyon adım attı - Haberler
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