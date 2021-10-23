ANKARA (İHA) - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, Bakanlığın sunduğu Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlanan ve düzenlenen geziyle Ankara'yı ilk kez ziyaret eden çocuklarla Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde bir araya geldi

Uşak Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, kentte SED hizmetinden yararlanan 32 çocuk için Ankara'ya gezi düzenlendi.

SED ile desteklenen çocukların akranları gibi sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere katılabilmesi, onlarla eşit fırsatlardan yararlanması amacıyla planlanan gezide çocuklar ilk kez başkent Ankara'yı görme heyecanı yaşadı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, çocukları Geleneksel Sporlar Gençlik ve Spor Kulübü'nde ağırladı. Çocuklarla ekmek arası köfte ekmek yiyen Bakan Yanık, onlarla tek tek ilgilendi, fotoğraf çektirdi.

Çocuklar kulüpte düzenlenen ok atma etkinliğine de katılarak, farklı bir deneyim yaşadı.

SED ile desteklenen çocuklar, Ankara gezisi kapsamında Anıtkabir'i, 1. ve 2. Meclis'i, bazı müzeleri Millet Kütüphanesi ve Millet Cami'yi de ziyaret edecek.

SED hizmetiyle fırsat eşitliği hedefleniyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyaç sahibi ailelere çocukları için Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunuyor.

Sosyal ve Ekonomik Destek ile çocukların ekonomik nedenlerle ailelerinden kopmasının önüne geçiliyor. SED hizmetiyle çocuklar aile ortamında hem eğitimlerine devam ediyor hem de akranları gibi sosyal imkanlardan yararlanma fırsatı buluyor.

SED hizmeti alan aileler ve çocuklar Bakanlık uzmanları tarafından takip ediliyor ve ailelere danışmanlık ve psikososyal destek de sağlanıyor.

SED hizmetinden yararlanan çocuklar için uygulamaya konulan Okul Destek Projesi ile de çocukların okul dışındaki zamanlarını verimli kullanabilecekleri etkinlikler düzenleniyor. Okul Destek Projesi kapsamında çocukların sosyal gelişimlerini destekleyecek geziler, sosyal, kültürel ve spor etkinlikleri organize ediliyor. - ANKARA