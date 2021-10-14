Başkan Seçer: 'MEDEKA'nın Çalışmaları Her Geçen Gün Artsın, Kaliteli İşler Yapalım' - Haberler
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Başkan Seçer: "MEDEKA'nın Çalışmaları Her Geçen Gün Artsın, Kaliteli İşler Yapalım"

Habermetre - Haberler | Toplum
Başkan Seçer:

browser hatası supports HTML5 videoMersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) alt kurulları ile bir araya gelmeye devam ediyor.

MERSİN (Habermetre) - browser hatası supports HTML5 video

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) alt kurulları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Gerçekleştirilen MEDEKA toplantıları sayesinde kentte yapılacak etkinlikler konusunda kentin dinamiklerinin fikirleri ve katkıları alınıyor. Başkan Seçer, son olarak MEDEKA'nın Kent Elçileri ve Akademik Araştırma Kurulları ile bir araya geldi.

"Görüşlerinizi aktarmanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum"

Başkan Seçer, kent dinamiklerini dinlemenin kendisi için çok önemli olduğunu dile getirerek, Edebiyat, Müzik, Arkeoloji ve Turizm, Kent Belleği, Fotoğraf, Sinema gibi 15 alt kurulu olan MEDEKA'yı oluşturma sebeplerini anımsattı. Seçer, kentin Belediye Başkanı olarak, kentin aktörleri ile bir araya gelmesinin çok önemli olduğunu ifade ederek, "Bu toplantının amacı aslında iletişimi geliştirmek. Yani bir anlamda hepimiz birbirimizi tanıyoruz. Resmi tanışıklığın ötesinde bir gönül bağı kurulmasını önemsiyorum" dedi.

"Bu çalışmalar her geçen gün artsın ama kantitatif artarken, kalitatif de artsın"

Seçer, MEDEKA'nın alt kurulları tarafından bugüne kadar yapılan, devam eden ve yapılması planlanan etkinlikler hakkında bilgi vererek, "Sanıyorum Kasım ayı diye planladık, İstanbul Buluşması var. İstanbul'daki Mersinlilerle bir araya geleceğiz ve bu çalışmalar her geçen gün artsın ama kantitatif artarken, kalitatif de artsın. Yani kaliteli işler yapalım. Yani etkinlik yapalım, en güzelini yapalım, bir festival yapacaksak en güzelini yapalım. İnsanları bir araya getireceksek en güzelini biz yapalım. Yani yasak savmak, günü kurtarmak gibi bir niyetimiz yok. Her türlü imkanı belediye olarak sağlayalım ama her kuruşun bizim için çok değerli olduğunu zaten söylememe gerek yok" diye konuştu.

Başkan Seçer, konuşmasının ardından kurul üyelerinin proje önerilerini, değerlendirmelerini ve fikirlerini tek tek dinleyerek, her konuya ayrıntılı olarak yanıt verdi. Seçer, kent adına yapılacak her doğru işe, her türlü desteği vermeye hazır olduklarının da altını çizdi.

Yayın Tarihi: 14. 10. 2021 09: 27: 32

Başkan Seçer: MEDEKA'nın Çalışmaları Her Geçen Gün Artsın, Kaliteli İşler Yapalım

Başkan Seçer: MEDEKA'nın Çalışmaları Her Geçen Gün Artsın, Kaliteli İşler Yapalım

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Haber: Başkan Seçer: 'MEDEKA'nın Çalışmaları Her Geçen Gün Artsın, Kaliteli İşler Yapalım' - Haberler
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