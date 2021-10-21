SEC, Sipariş Akışı Ödemesini Görüşecek

Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler, yetkililerin piyasayı rekabetçi tutmak amacıyla sipariş akışı ödemesinin değiştirilmesi veyayasaklanması gerekip gerekmediğini araştırdığını söyledi.

Gensler, fikrin mümkünse alım-satım hacmine yardımcı olmak için olduğunu söyledi. Modern broker ve piyasa yapıcı anlaşmalarının ticaretin maliyeti ve verimliliği üzerinde olumlu etkileri olmasına rağmen, çatışmaların hala devam ettiğini açıkladı.

"Piyasalarımız sıfır komisyona geçti, ancak bu ücretsiz olduğu anlamına gelmiyor" dedi. "Bu uygulamaların altında hala ödeme var. ve bu her zaman en iyi uygulama olduğu anlamına gelmez. "

Sektördeki insanların yanı sıra Gensler de "ABD'deki ticaret hacminin çoğunu yalnızca birkaç firmanın idare etmesi nedeniyle, bu şirketlerin bu gücü çok fazla ücret almak için kullanabileceğinden endişe ediyor, " dedi.

Gensler, son zamanlarda komisyoncu ile sipariş akışı ödemesi arasında bir çatışmanın olduğu vakalar olduğunu söyledi.

Alınan bilgiye göre, aylarca sipariş akışı için ödemenin nasıl düzenleneceği konusunda bir karar olmayacağı belirtildi. Gensler, SEC'in şeffaflığı artırmak amacıyla daha fazla açıklama ve onay gereklilikleri veya basitçe uygulamayı yasaklamak dahil olmak üzere birçok seçeneğe sahip olduğunu söyledi.

Kaynak: pymnts. com

Yayınlayan: T. C. Ticaret Bakanlığı, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü

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