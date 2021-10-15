Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacak - Haberler
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Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacak

AA / Savaş Güler - Haberler | Kültür Sanat
Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacak

Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

KONYA (AA) - Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacağı bildirildi.

Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Hazret-i Mevlana'nın 748. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin (Şeb-i Arus), 7-17 Aralık'ta icra edileceği anımsatıldı.

Törenler için bilet satışının, 15 Ekim'de ebilet.konyakultur.gov.tr web sitesi üzerinden başlayacağı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biletler sadece sema törenine katılmak için olup, sergi, panel, konferans, tiyatro, konser gibi diğer etkinliklerimiz ücretsizdir. Katılımcılar, Kovid-19 kapsamında alınan kurallara uygun, HES kodu sorgulaması yapılarak salona alınacaktır. Bu kapsamda 18 yaş üzeri misafirlerimiz tarafından aşı kartı gösterilmesi veya azami 48 saat önce yaptırılmış negatif sonuçlu PCR testi zorunluluğu bulunmaktadır. Katılımcılar, salona girerken muhakkak maske takmalı, program süresince maskelerini çıkarmamalıdır. Sosyal mesafe kuralına uygun şekilde hazırlanan oturma düzeni ile etkinlik gerçekleştirilecektir."

AA / Savaş Güler - Son Dakika Haberleri
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Haber: Şeb-i Arus Törenleri için bilet satışları 15 Ekim'de başlayacak - Haberler
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