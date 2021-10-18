SDÜ Türkiye'nin En İyi 30 Üniversitesi Arasında

Süleyman Demirel Üniversitesi, URAP Araştırma Laboratuvarının hazırladığı " Türkiye'nin En İyi Üniversiteleri" sıralamasında yükseliş gösterdi. 179 üniversitenin yer aldığı 2021-2022 URAP Türkiye Sıralamasında Üniversitemiz, geçtiğimiz yıla oranla yükselerek 29'uncu sıraya; 121 devlet üniversitesi arasında da yine yükselerek 25'inci sırada yerleşti.

URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretimdeki farklılıkları göz önüne alarak devlet-vakıf; tıp fakültesi olan-olmayan; 2000 yılı öncesi-sonrası kurulan üniversiteleri kendi grupları içinde ayrıca sıralandı. Türkiye'deki en iyi üniversiteler sıralamasında 2019-2020 yılında 31'inci, 2020-2021 yılı sıralamasında 30'uncu sırada yer alan Üniversitemiz, bu yıl 25'inci sırada yer aldı; 2000 yılından önce kurulan 71 üniversite arasından da 28'inci sıraya yerleşti. Ayrıca Tıp Fakültesi olan 85 üniversite arasında ise 20'nci sırada yerini aldı.

2009 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan URAP Araştırma Laboratuvarı, yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaktadır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri