SDÜ Öğrencisi

Süleyman Demirel Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü son öğrencisi Muzaffer Samed Vural, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ev sahipliğinde gerçekleştirilen "12. Ulaştırma ve Haber leşme Şurası"nda önemli bir başarıya imza attı.

Ulaştırma ve haber leşme sektörünün öncülerini bir araya getiren Şuranın "Ulaşımda Sıfır Emisyona Doğru" konulu Gençlik Buluşması- Ideathon bölümünde 7-8 kişilik 10 grup fikir ve sunumlarını yarıştırdı ve üniversitemizi başarıyla temsil eden öğrencimiz Vural'ın yer aldığı takım yarışmayı birinci olarak tamamladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın katılımıyla gerçekleştirilen törende ödülü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu verdi.

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