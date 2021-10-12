SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021 - Haberler
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SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021

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SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021

SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021 - Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü SDÜ'de öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrencilerin bilimsel alanda...

SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021 - Ulusal ve Uluslararası Araştırma Proje Koordinatörlüğü

SDÜ'de öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini projeler yoluyla destekleyerek araştırma yapmaya teşvik etmek ve öğrencilerin bilimsel alanda gelişimine katkı sağlamak amacıyla "Lisans Öğrenci Araştırma Destek Projeleri" tekrar başvuruya açılıyor.

SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Projeleri 2. dönem çağrısı başvuruları 18 Ekim'de başlayacak.

Destek Kapsamı

·      Destek üst limiti 2. 500 TL,

·      Destek süresi en çok 6 ay,

·      Sarf malzeme ve kırtasiye gideri için 500 TL'ye kadar destek,

·      Projenin kabul alması halinde proje süresince proje ekibine SDÜ Ön Kuluçka Merkezi ve SDÜ Prototip Atölyesi'ni ücretsiz kullanma hakkı.

Başvuru Koşulları

.      Projeye 5-6-7. nci o¨gˆrenim do¨neminde olan lisans o¨gˆrencileri,

·    SDÜ'de öğrenim gören lisans öğrencileri proje yürütücüsü mentorluğunda başvuru yapabilir, bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir,

·      Artık yıl okuyanlar, hazırlık sınıfı öğrencileri ve 4. sınıfın ikinci döneminde olan öğrenciler başvuramaz,

·      Projede yer alacak araştırmacıların lisans genel not ortalamasının 2. 00'ın altında olamaz,

·   Proje önerisiyle, TÜBİTAK 2209 A- Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı, 2209 B- Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı, BİGG, Proje Pazarı veya Teknofest programlarından birine  başvuru yapma taahhüdü vardır.

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Haber: SDÜ Lisans Öğrenci Araştırma Destek Proje Çağrısı- Son Başvuru Tarihi: 13 Aralık 2021 - Haberler
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