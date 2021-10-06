Schneider Electric, THY'nin İstanbul Havalimanı'ndaki binalarını teknolojiyle donatıyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul Havalimanı'ndaki binaları, Schneider Electric teknolojisi ile yeşil ulaşım için donatılıyor.

Schneider Electric'ten yapılan açıklamaya göre, Schneider Electric, Türk Hava Yolları destek binaları, hava kargo merkezi ve operasyon merkezi de dahil olmak üzere İstanbul Havalimanı'ndaki birçok binaya enerji izleme ve verimlilik çözümleri sağlayacak.

EcoStruxure donanım ve yazılım teknolojileri, proje tamamlandığında Türk Hava Yolları tesislerinin karbon emisyonlarının azaltılmasına, sağlık, güvenlik ve siber güvenlik seviyelerinin de artırılmasına yardımcı olacak.

Türk Hava Yolları'nın ana üssü İstanbul Havalimanı, Türkiye'nin bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük sivil projesi haline geliyor. Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuyu ağırlayabilecek.

Geçen yıl faaliyete geçen terminal binası, halihazırda US Green Building Council tarafından "LEED Gold" Sertifikası almaya hak kazandı ve dünyanın en büyük LEED sertifikalı binası unvanına sahip oldu.

Schneider Electric'in nesnelerin interneti özellikli EcoStruxure mimarisi, operasyon binalarında enerjinin gerçek zamanlı izlenmesi ve yönetilmesini sağlayacak. İnternet bağlantılı sensörler yardımıyla enerji performansı sürekli takip edilecek ve önleyici bakım hizmetleri devreye alınacak.

Elektrik hatlarındaki aşırı akım ve diğer olası güvenlik sorunlarına göre gerekli yönlendirmeyi yapacak yazılımlar sayesinde şebeke daha esnek hale gelecek. Ayrıca, siber güvenlik protokolleri de çözümün içinde yer alacak.

Schneider'in çözümleri enerji merkezi, operasyon merkezi, kargo merkezi ve ek destek tesisleri de dahil olmak üzere sahadaki binaların çoğuna kurulmuş durumda bulunuyor. Kurulum tamamlandığında, İstanbul Havalimanı'nda yıllık yaklaşık yüzde 10 ila 12 arasında enerji tasarrufu sağlanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Schneider Electric Türkiye, Orta Asya ve Pakistan Bölge Başkanı Bora Tuncer, şunları kaydetti:

"Türk Hava Yolları, operasyonlarının sürdürülebilirliği açısından küresel standardı belirledi. İstanbul Havalimanı'nın dünyanın en sürdürülebilir, verimli ve güvenli havalimanlarından biri haline gelmesinde payımız olduğu için gurur duyuyoruz. EcoStruxure teknolojimiz, Türk Hava Yolları personelini ve ziyaretçilerini güvende tutacak bir dizi güvenlik ve enerji verimliliği çözümleri ile operasyon binalarının tam kapasite ile çalışmasını sağlayacak. En önemlisi, bu binalara nesnelerin interneti tasarımı sayesinde daha fazla teknoloji ekleme seçeneği sunuyoruz. Türk Hava Yolları çözümlerimiz ile küresel ölçekte ulaşım sektörünün en ileri noktasında yer almanın yanı sıra önümüzdeki on yıllar boyunca da geleceğe her zaman hazır durumda olacak."