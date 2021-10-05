Sayın Valimize Bir Dizi Ziyaretler Gerçekleştirildi

İlk olarak İş İnsanı Nail Akyüz Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Ardından Refahiye ilçesi Kamberağa Köyü Derneği Başkanı Turgay Palut ve dernek üyeleri Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı ziyaret etti. Daha sonra Eyüp Erzurumlular Derneği Başkanı Cahit Özaslan ve yönetimi Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü. Misafirleri ile bir süre sohbet eden Sayın Valimiz Mehmet Makas, ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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