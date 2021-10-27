Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi Ailee Ziyaretlerinde Bulundular

ŞIRNAK (Habermetre) - Sayın Valimiz Mehmet Makas, Eşi Hanımefendi Elif Makas ile birlikte aile ziyaretleri kapsamında; ilk olarak Yavuz Selim Mahallesinde ikamet eden ve 1996 tarihinde Şırnak ilinde komando olarak vatani görevini yerine getirirken mayına basarak gazi olan Abdullah Kasım Gül ve ailesini ziyaret ettiler. Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Gül ailesi ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve sorunlarını dinledi. Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, daha sonra 1994 tarihinde Konakbaşı Köyü'nde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Köy Korucusu İbrahim Altınbilek'in eşi Suzan Altınbilek ve çocuklarına ziyarette bulundular. Ergenekon Mahallesinde ikamet eden şehidimizin ailesi ile görüşen Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, ailenin isteklerini dinlediler. Tüm Gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileyen Sayın Valimiz, Aziz Şehitlerimiz için dua etti. Buradaki ziyaretin ardından Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Ergenekon Mahallesi'nde yaşayan Kösen Ailesi'ne ziyarette bulundular. Sayın Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Kösen Ailesi ile bir süre sohbet ederek, ailenin istek ve sorunlarını dinlediler. Sayın Valimiz, son olarak 1994 tarihinde Tunceli'nin Ovacık ilçesinde düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden Sivil Şehit Osman Yurt'un önceki gün vefat eden Annesi Melahat Yurt için Kemah Yücebelen Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ne taziye ziyaretinde bulundu. Vefat eden şehit annesi Melahat Yurt için dua eden Sayın Valimiz, merhumenin yakınlarına başsağlığı ve sabır diledi.

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