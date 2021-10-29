Sayın Valimiz, Merhume Nezahat Aktaş ve Sevim Polat'ın Cenaze Namazlarına Katıldı

Sayın Valimiz Mehmet Makas, Cuma namazı sonrası Terzibaba Camiinde Nezahat Aktaş ve Sevim Polat için kılınan cenaze namazlarına katıldı.

Sayın Valimiz, kılınan cenaze namazları sonrası vefat eden her iki vatandaşımıza da Allah'tan rahmet dileyerek, yakınlarına sabır ve başsağlığı dileklerinde bulundu.

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