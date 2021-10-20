Sayın Valimiz Mehmet Makas, Makamında Ziyaretçilerini Kabul Etti. (20.10.2021)

ANKARA (Habermetre) - İlk olarak; Ankara Vali Yardımcısı Dr. Ayhan Özkan, Sayın Valimiz Mehmet Makas'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ardından Görmeyenleri Koruma Derneği İl Temsilcisi Av. İlhan Açıkgöz ve yardımcısı Ali Yenigün, daha sonra iş insanları Hamdi Yıldırım ve Özkan Özdemir, akabinde Erzurum ilinden iş insanı Ziya Yıldız, son olarak Av. Mustafa Çağtay Çağan, Erhan Şirin ve Adnan Şirin Sayın Valimiz Mehmet Makas'ı makamında ziyaret ettiler.

Sayın Valimiz, ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkürlerini iletti.

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